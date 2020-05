Schůzka červených svetrů. Hamáček se Zemanem řešili Rusko, ekonomiku i tajné služby

Činnost štábu bude podle něho utlumená s koncem nouzového stavu, přesto ale bude fungovat. Nouzový stav platí do 17. května.

S prezidentem jednal i o napjatých vztazích Česka s Ruskem. Tři čeští politici, které Rusko kritizuje za jejich kroky ve funkci, dostali policejní ochranu kvůli možnému ohrožení. Média v této souvislosti psala o příjezdu ruského agenta s jedovatým ricinem, což však Zeman minulý týden zpochybňoval - tvrdil, že by mu to musely tajné služby potvrdit, ale že žádnou zprávu nedostal.

Zeman: Rusko jedná přemrštěně, ale je to reakce na hloupost bezvýznamných politiků

Podle Hamáčka dostal prezident od bezpečnostních služeb kompletní informace. „Nemohu jít do detailů, je to v utajovaném režimu. Fakt, že policie přidělila ochranu českým politikům, znamená, že situace není standardní,” řekl Hamáček.

Na schůzce také politici řešili, jak co nejrychleji zajistit návrat v zemi k normálu a jak pomoci podnikům z ekonomické krize. „Za úspěšný pokládám program Antivirus. Kdyby jeho nebylo, byla by nezaměstnanost dvojnásobná,” sdělil ministr.

Shodli se prý na tom, že by pomoc ze strany státu měla být co nejrychlejší. „Čím rychleji dorazí, tím efektivnější to bude,” dodal Hamáček. Cílem je podle něj udržet zaměstnanost a podporovat pracovní místa. Důležité budou také strategické investice jako vysokorychlostní tratě nebo dálnice.