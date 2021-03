Povinné testy čekají zřejmě i firmy do deseti zaměstnanců

Vláda v pondělí požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. „V pátek jsme se domluvili, že požádáme o nouzový stav na dalších 30 dní,“ dodala Schillerová. Přiznala však, že nečeká, že by souhlas poslanců s celou lhůtou vláda skutečně dostala.

Vláda v pondělí také rozhodně o povinném testování na covid ve firmách do 10 zaměstnanců. Jednat se bude i o povinném testování živnostníků. Zvažovat se bude také častější testování zaměstnanců. Možnosti jsou podle Schillerové dvě - povinné testy jednou za pět dní, nebo zvýšení frekvence testování z jednoho testu týdně na dva.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v nedělním pořadu Partie v televizi Prima řekl, že vzniká kompromis, že by mohly firmy povinně testovat jednou za pět dní. Aktuálně je interval sedmidenní. Testování dvakrát týdně by podle Hamáčka mohlo pro některé větší firmy znamenat kolaps.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Zapojeny už jsou i společnosti s deseti až 49 lidmi, které musejí první cyklus testování skončit do 26. března. Testování je závazné i pro veřejný sektor.