Schillerová: Při provizoriu se platy nezvýší

Už to tak bývá, že údělem ministra financí je být tím rozpočtově nejpřísnějším. Návrh hnutí ANO zvýšit platy o inflaci je ale přesto něčím, co si náš rozpočet může dovolit. Naše zadlužení je šesté nejnižší v EU a čísla za třetí čtvrtletí potvrdila, že oproti březnu státní dluh poklesl o 86 miliard.

V této chvíli má Nejvyšší stavební úřad skutečně v rámci návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022 nastaveny závazné parametry s nulovými hodnotami. Bez daného opatření by totiž nebylo možné nově vznikající kapitolu zařadit do návrhu rozpočtu. V tomto smyslu jde o technický krok.

Pokud by nová Sněmovna rozpočet neschválila, tak by to tak skutečně bylo. Důrazně bych však před takovýmto scénářem varovala. Znamenalo by to například nemožnost čerpat nároky z nespotřebovaných výdajů či hrozbu pro víceleté investiční projekty.