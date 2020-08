Schillerová plánuje progresivní zdanění příjmů

Schillerová to řekla v rozhovoru pro páteční Lidové noviny (LN). Podle ministryně není pochyb o tom, že superhrubá mzda bude zrušena. „Ale do jaké míry se změní zdanění, o tom se musíme pobavit,” uvedla. Ministerstvo zvažuje několik variant sazeb daně z příjmu. „Určitě budu pracovat s variantou 19 procent, to je v programovém prohlášení vlády. A pak budu odstupňovávat jednotlivé sazby až po těch 15 procent,” uvedla Schillerová.

V případě patnáctiprocentní sazby daně z příjmů zaměstnanců by výpadek příjmů do státního rozpočtu byl kolem 90 miliard Kč. „Něco z toho se vrátí na DPH, protože lidé s vyšší výplatou více utratí. Takže řekněme minus 76 miliard,” uvedla Schillerová. Pokud by daň byla 19 procent, pak by výpadek na příjmech rozpočtu byl podle původního návrhu z roku 2018 kolem 27 miliard.