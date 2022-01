Schillerová: Mluvili jsme do zdi

Opoziční debata při vyslovení důvěry vládě trvala do sedmi do rána, pak byla přerušena. Nevymklo se vám to z rukou?

Ne. Naše poslance jsme ne­omezovali, a když jsem to poslouchala, všechny projevy poslanců hnutí ANO byly věcné, týkaly se programového prohlášení vlády. Počítali jsme s tím, a ono by to bývalo tak i vyšlo, že se stihne hlasovat v ranních hodinách, takový byl plán. Nestihla jsem ale zabránit přestávce, kterou si vzal klub SPD, to šlo mimo nás.

S SPD jste postup nijak nekoordinovali?

Ne, v žádném případě.

V pozdních nočních a ranních hodinách přece vaše projevy nemohly mít k veřejnosti dosah. V pět ráno lidé sněmovní diskusi nesledují.

Nevím, lidé mi psali i v noci, ale to nebyl primární cíl. Primární cíl byl, že tam seděli ministři, členové vlády a my jim kladli dotazy. Prvních několik hodin vůbec nereagovali, takže jsme spíš mluvili do zdi. Pak se někteří zapojili a zareagovali, což vyvolalo řadu faktických poznámek a dalších dotazů, takže se to možná i tímhle natáhlo. Bylo ale dobře, že někteří ministři zareagovali.

Překvapila vás délka jednání?

Překvapilo mě, že byl velký zájem z klubu hnutí ANO. Já jsem se kromě hygienických pauz nevzdálila ze sálu, byla jsem tam celou noc až do konce, a musím říct, že všechny projevy mých kolegů byly zaměřené na to, čemu rozumějí. Nebo se ptali na to, čemu v programovém prohlášení nerozumějí. To je věcná debata, to patří k demokracii a je to tak v pořádku.

Koaliční politici například kritizovali to, že po závěrečném slovu Andreje Babiše si ještě vzal slovo poslanec Jan Volný, měli to za chaotické.