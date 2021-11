Schillerová je proti povinnému očkování, ale přitlačila by na neočkované

Zavedení povinného očkování by podle ministryně financí v demisi a předsedkyně poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové trvalo v České republice dva roky, a to i kvůli nutným legislativním změnám. Na to podle Schillerové není čas. Není zastánkyní povinného očkování i proto, že člověk by si o svém těle měl rozhodovat sám, řekla na Primě.