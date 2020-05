Schillerová hrozí zastavením bonusů pro OSVČ a malé s. r. o.

Musí to tak být, aby se na bonusech finančně podílely také kraje a obce? Nemůže se i tato podpora prostě poskytnout ze státního rozpočtu?

Určitě to tak být musí. Za­obírali jsme se tím na samém začátku, kdy jsme hledali formu, jak kompenzační bonus udělat a zabezpečit. Zpočátku jsme vycházeli z toho, že by to byla dotace ze státního rozpočtu, a hledali jsme orgán státní správy, který by takto masivní podporu rychle a účinně vyplatil. Nakonec jsme dospěli k názoru, že jediný, kdo to zvládne, a vývoj to potvrdil, je Finanční správa. Pokud to má procesovat Finanční správa, tak to ale nemůže být dotace ze státního rozpočtu. Finanční správa z povahy své činnosti nemůže vyplácet dotace, když je orgánem, který je současně kontroluje.

Jedinou možnou formou je takzvaná negativní daň neboli kompenzační bonus, který daňové právo zná. Finanční správa ho už dnes procesuje v jiných případech. A ten může jít jedině ze sdílených daní.

Místopředseda lidovců Jan Bartošek tvrdí, že jste věc se samosprávami předem nekonzultovali.

Především bych chtěla říci, že od samého začátku je v důvodové zprávě uvedeno, že to má dopad na veřejné rozpočty. Bylo zřejmé, že to bude ze sdílených daní. Je potřeba si uvědomit, že zákon vznikal přes noc, psali jsme ho velmi rychle, nešlo to standardním připomínkovým řízením. Přijímalo se to v legislativní nouzi právě proto, aby lidé dosáhli na pomoc co nejrychleji. Když se o tom poprvé debatovalo při druhém kompenzačním bonusu, když jsem na to byla dotazována v hospodářském výboru Senátu, tak jsem na to odpověděla.

Říkáte, že to budete krajům a obcím kompenzovat. Jak a kdy?

Už jsem to uváděla v otevřeném dopise, který jsem zaslala všem starostům, primátorům, hejtmanům jako reakci na petici, kterou mi předali v Senátu. Už jsme celou řadu nákladů platili: ochranné pomůcky zaplatil stát, přispěli jsme částkou 5,2 miliardy na odměny zaměstnanců v sociálních službách, přičemž stát nemá v podstatě žádná taková svá zařízení, přispěli jsme na odměny záchranářů částkou 3,2 miliardy.

Senátní návrh je napsán tak, že je de facto neproveditelný. V podstatě by celou tu pomoc, která se ukázala jako nejúčinnější a nejrychlejší, zastavil.

Nejpodstatnější ale je, že jsme připraveni podpořit dotační programy obcí. Už na konci dubna obeslala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová Svaz měst a obcí, aby aktualizoval připravené projekty jednotlivých obcí, které chceme masivně podpořit investičně, dotacemi, jež se budou pohybovat ve výši kolem 10 miliard korun. Chceme, aby města a obce nezastavily investiční činnost a investicemi nám pomohly podpořit ekonomiku této země.

Podle šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska tím posilujete roli státu nad samosprávami. Peníze jim nejdřív vezmete a později jim za to něco možná přidáte.

OSVČ i malé společnosti s ručením omezeným platily celé roky daně a ty se promítaly do sdílených rozpočtů, nejen tedy do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů krajů, měst a obcí. Ti lidé tam žijí, platí daně a myslím, že teď potřebují pomoc nás všech.

Senátoři žádají, aby stát dal každému kraji 400 Kč a každé obci 1000 Kč na obyvatele. Co vy na to?

Je to návrh, jehož parametry jsem ještě neviděla. Ale myslím, že především musíme podpořit investiční aktivitu měst a obcí. Investice posunou naši ekonomiku dál.

V Senátu, který návrh vrátil do Sněmovny, jste prohlásila, že to je politický boj a že budete usilovat o přehlasování v dolní komoře. Zůstanou poslanci z vládního tábora při vás? Jinými slovy, máte ve Sněmovně zajištěny hlasy pro prosazení svého návrhu?

V úterý bude Poslanecká sněmovna hlasovat o pozměňovacím návrhu Senátu a bude rozhodovat o tom, zda přijme senátní verzi, nebo verzi poslaneckou. Budu velmi varovat před tím, aby byla přijata senátní verze, protože by to znamenalo, že bych výplatu kompenzačního bonusu musela zastavit. Doplatila by na to malé společnosti s ručením omezeným, OSVČ, které čerpají ve druhé fázi kompenzační bonus.

Senátní návrh je napsán tak, že je de facto neproveditelný. Znamenal by vyplácení dotací, nemohla by to dělat Finanční správa. V podstatě by celou tu pomoc, která se ukázala jako nejúčinnější a nejrychlejší, zastavil. Je potřeba si uvědomit, že už ji obdrželo 700 000 OSVČ, byla vyplacena částka kolem 15 miliard.