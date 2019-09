Schillerová chce zdanit svoji Účtenkovku

Ministerstvo financí zdaněním výher a zvýšením daní u hazardu argumentuje také prevencí před gamblerstvím. Opozice upozorňuje na to, že je to trochu paradox.

Pokud by prošel vládní návrh, danily by se z Účtenkovky čtyři nejvyšší výhry – sto tisíc korun, dvě stě tisíc, tři sta tisíc korun a milion. Pokud by prošel pozměňovací návrh přijatý v rozpočtovém výboru, danila by se jen nejvyšší výhra milion korun.