Šándor: Rusové přitápí pod kotlem, je to nebezpečná hra

Bezpečnostní rada Ruska doporučila prezidentu Vladimíru Putinovi uznat separatistické republiky na východě Ukrajiny. On tak učinil. K čemu to povede?

Byl by to konec všech debat a ze strany Západu začátek sankcí a nové studené války. Ukrajina řekla, že pokud Rusko ty republiky uzná, tak nebude vázána Minskými dohodami. Nemusí to ihned znamenat válku, pokud na to nebude vojensky reagovat Ukrajina.

Jistě lze čekat ostré odsouzení ze strany Západu, protože je to další zasahování do svrchovanosti a územní celistvosti jednoho státu. Pořád doufám, že je to jen hra. Ale vyloučit nelze nic.

Přijde mi, že to mají Rusové dobře naplánováno. Udržují si iniciativu a přitápí pod kotlem, ale je to nebezpečná hra a nemyslím si, že je to ideální řešení. Rusko je po koronavirové krizi ekonomicky oslabené a konflikt by ho poškodil ještě víc.

Západní politici říkají, že Rusko je už rozhodnuto zaútočit na Ukrajinu. Z čeho podle vás vycházejí?

To, že Západ přehání, nejvíce dokazují slova ukrajinského prezidenta Zelenského, který musel politiky vyzvat, aby nešířili paniku, že situace není jiná než loni na jaře. To neznamená, že situace není vážná.

Rusku jde hlavně o to, aby Ukrajina nebyla členskou zemí NATO, ale dnes je celý spor o tom, že si Rusko vybralo Ukrajinu jako prostředek nátlaku na Západ k tomu, aby se změnila celková bezpečnostní architektura v Evropě.

Strašení Borise Johnsona, že Rusko chystá největší konflikt od konce druhé světové války, je nehoráznost, která je hlavně odrazem problémů, které má Johnson doma kvůli pijáckým večírkům během lockdownu.

Na to, aby Rusové obklíčili Kyjev, ruské jednotky nestačí, protože Kyjev je třímilionová aglomerace ležící na obrovské řece Dněpru. Ke kontrole Ukrajiny, a nevím, co by tím Rusové získali, by potřebovali pět až sedm set tisíc vojáků.

To nemohou dát nikdy dohromady.

Je stále možné diplomatické řešení?

Určitě. Chystá se summit Putina s Bidenem. Ale Rusové to zatím nepotvrdili, protože kdyby na summit jeli bez toho, aby Spojené státy odpověděly konkrétně na jejich požadavky, tak by se pouze řešilo, zda Rusko chce napadnout Ukrajinu, nebo nechce. A Západ by pak mohl říci, že odvrátil invazi na Ukrajinu.

Ale věřím, že Rusové zaútočit nechtějí, protože čeho by tím dosáhli? Ničeho. Ukrajina bude čekatelem na členství v Alianci asi tak dlouho jako Turecko na členství v EU. Určitě se totiž najdou velké země jako Francie nebo Německo, které budou proti členství.

Jsou některé ruské podmínky bez ztráty tváře splnitelné?

Podmínka, aby v žádných postsovětských republikách vyjma Pobaltí nebyly rozmísťovány zbraně Aliance, je podle mého legitimní. Stejně jako požadavek o rozjednání smlouvy o raketách krátkého a středního doletu. Ale chtít, aby se Aliance vrátila do hranic před rok 1997, je absurdní, byť se Rusové opírají o přísliby, že voják NATO nebude ani na území bývalé NDR, natož v Pobaltí.

Politici na Západě říkají, že NATO je jednotné. Vydrží ta jednota, i když bude situace dál eskalovat?

Zatím je jednota v tom, že se v případě ruské invaze nebude vojensky zasahovat. Čím déle se problém bude natahovat, tím jednota poroste, pokud se ukáže, že ruská agrese je reálná. Pokud se ale začne ukazovat, že hrozba není opodstatněná, tak bude jednota klesat.

Bělorusové říkají, že se ruské jednotky z jejich území stáhnou až v případě, že odejdou alianční jednotky z Pobaltí a Polska. Na ukrajinsko-ruských hranicích jsou hlášeny různé incidenty. Jak tyto zprávy hodnotíte?

Jsme svědky brutální informační války a snahy získat veřejnost na svou stranu. To je už dlouho součástí všech konfliktů. Ale není podle mého v zájmu Zelenského vyprovokovat konflikt, protože nemá žádnou jistotu, zda by v konfliktu nezůstal sám.

Stejně Rusko nemá důvod vyprovokovat konflikt, protože by ho reakce Západu bolela. Sankce ale budou bolet i nás, Německo se bude muset vzdát plynovodu Nord Stream 2.

Nejméně by tratily Spojené státy americké, protože jejich území by konflikt nezasáhl, a navíc by mohly do Evropy dovážet plyn, který bude chybět.

Kdy se podle vás rozhodne, zda to vyústí ve válku, nebo v diplomatické řešení?

Čas nevím, Rusko má kam ustoupit, ale nemůže ustoupit v zásadních věcech. Dokážu si představit, že skousnou NATO v hranicích po roce 1997. Bude ale těžké znovu získat důvěru, která je zcela rozbitá. Podívejte se, ruští představitelé říkají, že se k invazi nechystají, ale západní politici na to oponují, že už k tomu byly vydány rozkazy. To nepůjde lehce překlenout.

Čeho chce Putin dosáhnout?