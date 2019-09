Rozvody i spory o majetek u soudu citelně podraží

„Poplatky se nezvedaly už devět let, mezitím se ceny všeho pohybují úplně někde jinde. Soudní poplatky už neodpovídají ekonomické realitě,“ zdůvodnila Právu návrh novely zákona poslaný v těchto dnech do připomínkového řízení ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO ).

Zvýšení se týká především poplatků za zahájení soudního řízení. Jeho výše podle ministryně by ale neměla být bariérou přístupu k soudům. Na dvojnásobek, tedy na čtyři tisíce, stoupne třeba poplatek za rozvod nebo za vypořádání společného majetku. Stejnou částku bude stát i zahájení řízení o určení rodičovství.

Manželé se nebudou tak hádat při rozvodu, dohodnou se i o majetku. Protože tam, kde se dohodnou, to bude finančně zvýhodněno

Věřím, že to projde, jinak bych to nenavrhovala

Podle ministerstva je ale právě mediace málo využívaná. Mohla by pomoci v občanských, tedy mj. v rodinných, sousedských, pracovních či spotřebitelských sporech. „Soudní poplatek slouží jako jakýsi první filtr, jehož cílem je zabránit podání žaloby či opravného prostředku, jde-li o bezúspěšné anebo zneužívající uplatňování práva,“ tvrdí resort.

„Určitě to zabrání některým soudním sporům,“ předpokládá ministryně. „Manželé se nebudou tak hádat při rozvodu, dohodnou se i o majetku. Protože tam, kde se dohodnou, to bude finančně zvýhodněno,“ podotkla. Návrh jako dosud počítá, že za určitých okolností mohou poplatky být i prominuty, třeba sociálně slabším.

Náklady soudů stouply za devět let o polovinu a přesáhly 30 miliard. Příjmy z poplatků zůstaly téměř stejné. Zvýšily se platy soudců i personálu, ceny energií, služeb. Bylo třeba investovat. Chybí znalci, jejichž odměny se pohybují mezi 100 a 350 korunami za hodinu. Za to se nikdo do práce nehrne, což často jednání soudů i zdržuje.