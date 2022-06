Rok od tornáda. Rodina se do hájenky nevrátí

„Naprosto nedokážete a nechcete věřit tomu, že se něco takového vůbec stalo, a právě vám. Události vám běží před očima jako špatný film a čekáte, kdy vám někdo řekne, že se to nestalo, že to není pravda. Každý z nás si v těch prvních dnech prožil svoje vlastní peklo. Fungujete jako stroj. Postupně řešíte vše, co musíte. Nejíte, nespíte, vysvětlujete situaci desítkám lidí dokola a dokola,“ otřásla se i po roce při vzpomínce. Neuvěřitelná podpora naprosto cizích lidí pomohla rodině soustředit se jen na to, aby těžké chvíle přestála.