Rodičům záškoláků chce Maláčová vzít dávky na bydlení

Musíme vyslat jasný signál, že normální je pracovat a posílat děti do školy

Pravidelným chozením do školy je podmíněn i návrh zákona o zálohovaném výživném, o němž bude teprve rozhodovat koalice. Záškoláctví se ale doposud nedotklo dávky na bydlení. A jedním z chystaných kroků ministerstva je sloučit příspěvek a doplatek na bydlení v jednu dávku, kterou by stát mohl rodičům záškoláků odebrat.

„Musíme vyslat jasný signál, že normální je pracovat a posílat děti do školy, to je žádoucí stav. Kdo neposílá děti do školy, okrádá je o jejich budoucnost,“ řekla také ministryně.