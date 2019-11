Revizoři budou moci od dětí jedoucích načerno požadovat kontakt na rodiče

Změnu navrhl poslanec Martin Kolovratník (ANO). Zdůvodnil to tím, že revizoři nyní s ohledem na občanský zákoník nemají možnost informovat rodiče o tom, že jejich potomek cestoval bez platné jízdenky. Pokud to svým rodičům děti nepřiznají a pokutu nezaplatí, mohou si do dospělosti přinést skrytý několikaletý dluh, uvedl poslanec.