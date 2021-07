Respirátory zůstávají. Ministerstvo stihlo opravit opatření

„Upravili jsme opatření tak, jak soud požadoval odůvodnění opatření, tak aby to skutečně reflektovalo výtky soudu. Je to základní opatření ve všech zemích, nošení ochrany dýchacích cest nemůže být bráno jako nějaké extenzivní opatření, je to základ. Snažili jsme se to doplnit, zapojili jsme odborníky,” řekl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).