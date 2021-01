Respirátory FFP2 budou vládou zřejmě jen doporučené

O důrazném doporučení užívání těchto respirátorů mluvil v pondělí po jednání vlády i ministr Blatný. Proti povinnému nošení se ale vyslovila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), když upozornila, že by to citelně zasáhlo do rozpočtů rodin.

Blatný slíbil, že pokud by respirátory byly povinné, zasadí se vláda o to, aby dopady byly v rozumné míře. O cenách respirátorů chtějí teď se zástupci obchodních řetězců a Svazu obchodu a cestovního ruchu jednat vicepremiéři Karel Havlíček a Alena Schillerová (oba za ANO).

Výrobci varují i před zastropováním ceny respirátorů. Vedlo by to prý k tomu, že by se kvalitní české respirátory přestaly prodávat a trh by zavalily nevyhovující výrobky z Asie. V Rakousku se ještě před pár týdny prodávaly respirátory

za asi 7 eur (182 Kč). Teď se dají sehnat již za 59 centů (15,50 Kč). Za cenu pod 1 euro (26 Kč) jsou i v Německu.