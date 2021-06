Ředitelé sociálních zařízení zaměstnance do vakcín nenutí

Povinnost vakcinace zaměstnanců v sociálních službách, zvlášť v domovech důchodců, by uvítal. „Praktický příklad, že to pomáhá, známe z našeho domova, kde po kompletním únorovém proočkování 52 klientů doposud nebyl jediný případ covidu,“ tvrdí Selinger.

Ředitelka domova seniorů v Mladé Boleslavi Světlana Kubíková varuje před tím, očkování přikazovat: vedlo by to podle ní k odchodů pracovníků. Naočkovaných tady mají 70 až 80 procent klientů a stejný podíl je i u pracovníků.

„Byla bych ale velmi opatrná s tím, aby se říkalo, že pracovníci sociálních služeb musí být očkovaní povinně. Už nyní máme o pracovníky nouzi, a kdo by to pak šel dělat, když bude taková povinnost?“ varovala ředitelka Kubíková.

„Problém se zaměstnanci nebyl, protože jsme byli covidové centrum a zažili jsme si své. Po roce, který jsme si tu zažili, jsme si oddychli a nebyl problém, že by se nechtěl někdo nechat očkovat,“ uvedla ředitelka Rehosu Nejdek Olga Pištejová. Podobně to mají v domově s pečovatelskou službou pro seniory ve Slezské Ostravě, mají nyní zhruba 85 procent proočkovaných zaměstnanců.

„Bylo by jich více, naši zaměstnanci jsou očkování nakloněni. My jsme si tady tím covidem prošli bohužel opakovaně a někteří z pracovníků měli těžký průběh. Všichni ale ještě naočkováni nejsou, protože čekají na druhou dávku nebo vyčkávají na uplynutí té devadesátidenní lhůty,“ vysvětlila Právu vedoucí sociálních služeb Slezské Ostravy Darina Kolková.

V domově pro seniory v Ostravě-Vítkovicích mají naočkovaných 64 procent zaměstnanců. „Někteří jsou odmítači, jiní mají zdravotní důvody. Vše jim od začátku vysvětlujeme, že chráníme naše klienty, ale i své kolegy. Někteří to časem přijali, jiné motivuje až to, že chtějí cestovat a chodit za kulturou a už je otravují testy,“ upozornila Právo ředitelka vítkovického domova pro seniory Lucie Lukasová.

„U nás máme vysoké počty naočkovaných, jsou to téměř všichni zaměstnanci. Očkovaných je téměř 90 ze 106 pracovníků, ale rozhodně k tomu nikoho nenutíme. Necháváme to na každém,“ řekl Právu ředitel Domova seniorů v Uhlířských Janovicích Václav Váňa. Ve srovnání s jinými domovy seniorů je poměrně nízká proočkovanost pracovníků v Centru seniorů Mělník.

„Je to do padesáti procent zaměstnanců, ale přesto nemůžeme nikoho nutit. Jsme demokratická země a nedokážu si představit, že by to mělo být povinné, i když bych byla ráda, aby se pracovníci naočkovat dali,“ řekla Právu ředitelka centra Drahomíra Pavlíková.