Ranní mrazy mohou poškodit zahrádky

„Venku je teplo, svítí sluníčko a kvetou nám třešně v nadmořských výškách do pěti set metrů, ale v noci ze soboty na neděli se očekával poměrně slušný mrazík a mrazíky mají přijít i v pondělí ráno. Mohu se podepsat i pod to, že mrazy přijdou i v prvních květnových dnech. Lidé mě nebudou mít rádi, ale je to tak,“ uvedl Kovařík.

Podle něj by se teploty v neděli mohly vyšplhat až k dvaceti stupňům. V sobotu mělo být pod mrakem spíše dopoledne a v neděli obráceně. Pršet by ale nemělo. „V údolích by v noci ze soboty mohly být i minus čtyři stupně,“ varoval.

Počkat s výsadbou

Kovařík v této souvislosti varoval zahrádkáře, aby se ještě nepouštěli bezhlavě do výsadeb. „Já bych vydržel i s výsadbou do pařníků a skleníků,“ podotkl pozorovatel přírody a zároveň zahrádkář. „Ono to vypadá dobře, když svítí sluníčko, tak to si člověk řekne, proč bych to tam nedal, ale i když teď bylo pár dnů bez mrazů, tak ty opravdu ještě udeří,“ konstatoval Kovařík.

„Všechno bych raději sázel později, protože vidina mrazů tady opravdu je. Na to bych si vsadil. V květnu přijdou Pankrác, Servác, Bonifác a s nimi, jak to většinou bývá, mrazy, minimálně minus dva minus tři stupně. Lepší je sadbu oddálit, protože teď je to ještě špatně,“ poznamenal meteorolog.

„Já jsem býval zvyklý dávat brambory do země kolem 8. května, ale v posledních letech jsem to musel posunout o deset dnů později. Vypadá to dlouho, ale brambora nemá tak dlouhou vegetační dobu, tak ji stejně sklidím v srpnu nebo v září. Ale riskovat, že mi v květu zmrznou, to je špatné,“ dodal Kovařík, jehož Šindelová leží v nadmořské výšce kolem šesti set metrů.

Dosavadní slunečné počasí má podle Kovaříka i své negativní stránky, protože rozkvetly takřka naráz všechny stromy. „Teď zažívají alergici kvůli pylům masakr. Přes noc si sice pyly sednou, ale jak neprší, tak přes den je zase zvíří vítr, takže je pyl všude. Nejlépe je to vidět na sklech a kapotách aut. Nejde o klasický žlutý prášek, který je vidět, když kvetou smrky, ale o šedivý prach,“ popisoval Kovařík s tím, že největším alergenem je bříza, a to nejenom proto, že to je jeden z nejrozšířenějších stromů.