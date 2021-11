Půl roku s covidem v nemocnici. Měl štěstí, žije

Několik měsíců strávil v rehabilitačním centru, teď ho čeká ještě pobyt v lázních. Navzdory cvičení a posilování ustupují problémy pomalu. „Není to z týdne na týden. Spíše v řádu měsíců. Ty nervy na nohou musí dorůst a doktoři vám neřeknou, jak rychle to půjde,“ podotkl pan Zbyněk.

Nejen on byl překvapen tím, co virus dokáže. Nepatří mezi ohrožené skupiny, u kterých by se daly očekávat komplikace, ani se neléčí s chronickým onemocněním.

„Řekl bych, že jsem byl relativně zdravý, ale stejně mě to takto zasáhlo,“ poznamenal.