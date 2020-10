Psi určí covid lépe než test: Ani jednou se nezmýlili, tvrdí kynologové

„Nechali jsme je rozeznávat vzorky pachů zdravých lidí a neinfekční vzorky nakažených. Správný vzorek pak určili třeba zaštěkáním nebo tím, že si lehli. V průběhu testování nedošlo zatím k záměně ani k neoznačení,“ řekl Právu kynolog z Mostecka, jenž takto vycvičil zatím dva psy. Další dva jsou ve fázi přípravy.

Každý by si tak mohl udělat odběr z pohodlí domova. Výsledek by byl známý do několika hodin, rozlišení psa trvá několik vteřin.

Využití v praxi by podle Hotového mohlo vypadat třeba tak, že by si pacient s podezřením na nákazu covidem-19 odebral vzorek k očichání psem doma sám. Otřel by se látkou a dal ji do sterilní sklenice.

„Každý by si tak mohl udělat odběr z pohodlí domova. Nemusel by odevzdat krev ani sliny. Jen doručit stěr z lidského těla ve speciálním kontejneru do laboratoře. Výsledek by byl známý do několika hodin, rozlišení psa trvá několik vteřin,“ zdůraznil Hotový. Denně by tak podle kynologa bylo možné posoudit 20 tisíc vzorků.

Další předpokládanou výhodou je, že se tato metoda zatím jeví jeho o hodně přesnější než nejčastěji používaná metoda PCR testů, u které se udává úspěšnost 80 procent. „V tomto případě by se přesnost mohla pohybovat okolo 90 a více procent,“ zdůraznil kynolog. Potřebují vzorky

Multidisciplinární výzkum vzešel z iniciativy neziskové organizace Search and Rescue Czech Republic, která se mimo jiné zabývá právě speciálním výcvikem psů. Do spolupráce jsou zapojeni i odborníci z pražské Nemocnice na Bulovce, která poskytuje týmu vzorky pro výzkum.

Kvůli nárůstu případů nemají ale nyní zdravotníci čas odebírat vzorky od dobrovolníků. „Momentálně máme vzorky tak na měsíc. Psi přitom musejí mít vzorky stále k dispozici, aby mohli své dovednosti trénovat, jinak je zapomenou. Výcvik by pak musel začít od nuly,“ podotkl Hotový, jenž se proto s žádostí o spolupráci obrátil na ministerstva zdravotnictví a vnitra.