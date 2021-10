První věcná odpověď? Jak Ovčáček (ne)komunikuje zdraví prezidenta Zemana

Jak Hrad informoval o zdravotním stavu někdejšího prezidenta Václava Havla

3. září 1998 Prezident se cítí velmi dobře a důvod ke spokojenosti s jeho zdravotním stavem mají také lékaři, potvrdil včera Havlův osobní lékař Ilja Kotík a ošetřující sestra Dana Toscaniová. Prezident bude na zámku v Lánech až do 15. září, kdy má odcestovat do Spojených států. Během příštího týdne by měla být známa nová sestava lékařského konzilia pečujícího o prezidenta.

9. srpna 1998 K přetrvávajícím teplotám prezidenta Ilja Kotík uvedl: „Teploty během dne kolísají. Pan prezident je většinou dopoledne bez teplot, ale samozřejmě během dne dosahují teploty hodnot kolem 37,5 stupně Celsia. Samozřejmě mohou souviset se zánětem, ale pravděpodobně také se zvýšenou námahou, kterou prezident absolvuje, protože už je toho schopen. Ty různé zánětlivé parametry, ať již laboratorní, poslechové a další, se průběžně vyhodnocují a v případě jakéhokoliv signálu bychom zareagovali,“ řekl prezidentův ošetřující lékař Ilja Kotík.

29. května 1999 Zdravotní stav Václava Havla se zlepšil natolik, že byl včera odpoledne propuštěn z nemocnice do domácího léčení na zámku v Lánech. „V rámci rekonvalescence bude prezident do neděle užívat antibiotika, “ řekl včera Havlův osobní lékař Ilja Kotík. Prezidenta bude pravidelně navštěvovat rehabilitační pracovník a zhruba obden přijede na vizitu osobní lékař Ilja Kotík.

21. prosince 1999 Únava, kvůli níž prezident Václav Havel zkrátil víkendovou návštěvu Vatikánu, nebyla podle všeho prvním příznakem virového onemocnění, jak se jeho lékaři obávali. Prezident se včera už cítil lépe a jeho lékař Ilja Kotík mu pouze doporučil jeden až dva dny odpočinku. „Myslím, že by to mělo být všechno v pořádku, ale nechci to ještě zakřiknout , “ řekl Kotík. Lékaři zůstávají ve střehu, podávají prezidentovi vitaminy, má doporučeno užívat v případě potřeby paralen.



21. prosince 1999 Prezident se včera už cítil lépe a jeho lékař Ilja Kotík mu pouze doporučil jeden až dva dny odpočinku. „Myslím, že by mělo být všechno v pořádku, ale nechci to ještě zakřiknout,“ řekl Kotík, který je spokojený i s tím, že se prezidentovi daří postupně shazovat přebytečné kilogramy. Snížení váhy o deset kilogramů a zlepšení tělesné kondice jsou podmínkou, aby Havlovi mohli lékaři vyoperovat břišní kýlu.



21. ledna 2000 Lékaři z lázní Karlova Studánka a z prezidentského lékařského týmu se shodují, že ozdravný pobyt v Jeseníkách Václavu Havlovi prospěl. Prezidentův osobní lékař Ilja Kotík řekl, že Václav Havel načerpal v Karlově Studánce energii a vylepšil si svou fyzickou kondici před zvažovanou operací kýly, která je pozůstatkem operace tlustého střeva. „Zdravotní stav prezidenta se v některých parametrech dokonce zlepšil. O něco se vylepšily i jeho dechové funkce. Rehabilitační pobyt splnil svůj účel, navíc jsme se tak zatím vyhnuli chřipkové epidemii, což je u pana prezidenta důležité, “ řekl lékař Ilja Kotík. Havel podstoupil komplexní lázeňskou léčbu poprvé v životě a Kotík řekl, že díky rehabilitaci v klimatických lázních je prezident připraven lépe čelit infekcím dýchacích cest, které jej v minulosti často sužovaly.



25. září 2001 Prezident Václav Havel byl včera kvůli problémům se srdcem převezen do nemocnice. „Krátce poté, co pan prezident nastoupil do letadla před odletem na státní návštěvu Itálie, se u něj objevila porucha srdeční činnosti, porucha srdečního rytmu, a proto ošetřující lékař, doktor Ilja Kotík, rozhodl, že prezident se musí podrobit vyšetření v nemocnici, “ řekl mluvčí prezidenta Ladislav Špaček.