První kolo prezidentských voleb by vyhrál Babiš

Kalousek se navezl do Babiše a Pavla. A vůbec se s tím nemazlil

V červnu by se prezidentských voleb zúčastnilo 61 procent respondentů. Výsledky agentury Median vycházejí z odpovědí 1038 oprávněných voličů.

Na dalších místech by se umístili Josef Středula (9 procent), Danuše Nerudová (7), Pavel Fischer (6), Miroslava Němcová (4,5), Marek Hilšer (4), Karel Janeček (3), Václav Klaus st. (3), Lenka Bradáčová (3), Alena Vitásková (2,5), Michael Kocáb (2). 11,5 procenta respondentů by si na Hradě přála někoho jiného.

Při započtení všech lidí, kteří volbu daného kandidáta zvažují a nevylučují účast u voleb, by se ale pořadí změnilo. Nejvíce možných voličů má Pavel s 34,4 procenta. U Babiše je to 33,5 procenta a na třetím místě by byl Fischer s 21,1 procenta. Nejsilnější volební jádro lidí, kteří jsou si pevně jistí výběrem kandidáta i účastí u voleb, má však Babiš s 19 procenty. U Pavla činí volební jádro 11,2 procenta.