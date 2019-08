Prvňáků ubývá, přesto školy bobtnají

Podle odhadů letos do škol v pondělí 2. září nastoupí 107,8 tisíce prvňáků. Proti loňsku je jich o tři tisíce méně. Za posledních šest let je to nejslabší ročník. Nejsilnější byl ve školním roce 2014/15, kdy v září nastoupilo nově 117,4 tisíce prvňáků.