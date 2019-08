Dvouletých dětí ve školkách přibývá, zato 3400 pětiletých navzdory zákonu nenastoupilo

„Za posledních deset let stoupl ve školkách počet dětí dvouletých, které je navštěvují, a to z 26 tisíc na 45 tisíc,“ uvedla Helena Chodounská z ČSÚ. Alespoň některé dny v týdnu tak podle ní chodilo v minulém školním roce do školky zhruba 40 procent všech dvouletých dětí v ČR.

Záleží i na kapacitě školky

Dvouleté děti podle statistiků tvoří v průměru 12,5 procenta dětí ve školkách, mezi kraji jsou ale výrazné rozdíly. „To je patrně dáno také dostupnou kapacitou školek v jednotlivých krajích,“ podotkla Chodounská. Vzhledem k tomu, že při zápisech mívají přednost děti starší, přijmou dvouleté hlavně v regionech, kde mají školky dost míst.

Nejméně dvouletých je v mateřinkách v Praze, kde tvoří zhruba desetinu všech. Pod republikovým průměrem jsou také školky ve Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském a Libereckém kraji. Naproti tomu v Olomouckém kraji je to 16 procent.

Rok v MŠ je pro předškoláky povinný

Ve školním roce 2017/2018 nicméně nechodilo do školek asi 3400 pětiletých dětí, u kterých je přitom již roční předškolní vzdělávání od září 2017 ze zákona povinné.

Musejí přijít k zápisu do školky, ale rodiče se tam mohou dohodnout například i na domácím vzdělávání. V takovém případě mají povinnost na podzim dítě přivést do školky na „přezkoušení”.

Jedná se asi o tři procenta pětiletých dětí, které nic takového neabsolvovaly, jak zjistila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Anna Šabatová Foto: Petr Horník, Právo

Mluvčí ombudsmanky Iva Hrazdílková doplnila, že do školek nechodily vesměs děti ze znevýhodněného prostředí, jejichž rodiče o povinnosti nevěděli. Šabatová proto vydala doporučení, jak rodiny o nové povinnosti lépe informovat – například pomocí informačních letáků u lékařů, ve výlohách obchodů, rovněž terénní prací neziskových organizací či sociálních odborů.

O situaci též ombudsmanka informovala Sněmovnu zprávou, v níž je shrnutí činnosti její kanceláře za letošní druhé čtvrtletí.

Pokud rodiče povinnost nesplní a pětileté dítě do školky nepřihlásí, může to skončit až pokutou.

Případy, kdy děti do školky i přes nové nařízení nechodily, se našly v různých částech republiky. „Chyběla i informovanost a práce s rodinami, kterým by se to připomínalo,“ řekla Hrazdílková.

Pokud rodiče povinnost nesplní a pětileté dítě do školky nepřihlásí, může to skončit až pokutou. „Orgán sociálně-právní ochrany dětí by měl rodiče vyzvat, aby dítě přihlásili. Pokud se tak nestane, v krajním případě hrozí pokuta až 5000 korun,“ vysvětlila.

Pětileté přednostně

Může se také stát, že školka nemá kapacitu. Podle Hrazdílkové ale mají obce povinnost zajišťovat předškolní vzdělávání a kapacity musejí zajistit. Pokud místa nemají, mohou se dohodnout s jinými obcemi a školkami, nebo se s problémem obrátit na kraj. Podle kanceláře ombudsmanky jsou však pětileté děti přijímány přednostně před mladšími dětmi.

Celkem bylo v minulém školním roce v Česku 5287 mateřských škol, které navštěvovalo zhruba 364 000 dětí, což je asi o pětinu, tedy o 62 000, více než ve školním roce 2008/2009.