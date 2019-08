Obsah nového předmětu technika se přizpůsobí podmínkám ve školách, tvrdí MŠMT

Ministerstvo školství chce do tvorby nového předmětu technika v příštím školním roce zapojit i učitele a ředitele škol. Koncepce předmětu je sice připravená, ale jeho konečnou podobu chce úřad přizpůsobit podmínkám v praxi. V ideálním případě by mohla být technika povinná od roku 2022 ve všech ročnících 2. stupně ZŠ, a to jednu hodinu týdně, informovala mluvčí MŠMT Aneta Lednová. Nyní se bude testovat na vybraných školách.