Prvňáci se těší, že nebudou brzy vstávat

Podobně nejistí jsou i její spolužáci. „Ve škole mám kamarády, hrajeme si spolu. Přes počítač si spolu budeme jen povídat,“ řekl jeden z nich. Další holčička prozrazuje, že je ráda, že nepůjde do školy, protože bude s maminkou a tu má moc ráda. „Ale chodí do práce, tak asi bude muset mít dovolenou,“ poznamenala.

Filip se zase těší, že nebude tak unavený. Každý den totiž chodí po vyučování s kamarádem na hřiště, a jak řekl, tak pořád lítají a on je z toho pak unavený. Otázkou však je, jak dlouho dětem nadšení bez klasické výuky vydrží. Nebudou muset brzy vstávat, aby stihli vyučování. „Ale je lepší, aby nás učila paní učitelka než mamka. Ona to lépe vysvětlí,“ míní Johana, další žákyně 1. B.

Děti, kterým je šest nebo sedm let, neumějí ani číst. V tuto chvíli se v matematice probírá čtyřka, v češtině jsou u slabik Ma a Me, La a Le. V hodinách psaní jsou ve fázi uvolňovacích cviků. „Naštěstí v Teamech lze sdílet obrazovka. Budu pracovat s tužkou a pak střídavě to ukazovat v pracovním sešitě a oni se budou koukat na mě. Mám to vymyšlené, ale není to odzkoušené. Vůbec nevím, co a jak bude fungovat,“ dodala Štefková.