Průměrný věk zemřelých s covidem je o dva roky nižší než loni

V loňském roce byla polovina zemřelých starších 80 let, další třetina lidé od 70 do 79 let, nad 60 let pak dohromady 95,7 procenta. Podobný byl podíl zemřelých nad 60 let i v necelých prvních třech měsících letošního roku, bylo to 94,8 procenta. Lidí nad 80 bylo mezi zemřelými o sedm procentních bodů méně, o téměř čtyři procentní body víc bylo sedmdesátníků a o tři procentní body víc lidí ve věku 60 až 69 let.