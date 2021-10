Odborník na extremismus: Proticovidová opatření extremisty mobilizují

I když to nemusí být přímo cílem a záměrem strany, tak se v jejím okolí vyskytuje celá řada lidí, kteří mohou jednat extremističtěji a násilněji než strana samotná. Neznamená to, že toto tematizování musí být nutně protizákonné, o čemž svědčí i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu k minulým volbám, který akceptoval protiislámské výpady SPD. Nicméně je to něco, co nemusí připadat legitimní politikům z koalice Spolu a PirStan.