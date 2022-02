Prostě to přehlasujeme. Vládní poslanci pandemickou novelu měnit nebudou

„Hledáme varianty, na základě kterých bychom projednali zákon, který nám byl vrácen. Máme 108 hlasů jako koalice, takže, myslím, není důvod, proč to senátní veto nepřehlasovat. Připomínám, že tento zákon jsme v této verzi už jako Sněmovna jednou schválili,” řekl v pátek Novinkám předseda lidoveckého klubu Marek Výborný po jednání se zástupci pětikoalice a předsedkyní dolní komory parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09). Finální rozhodnutí ale prý ještě nepadlo.

„Myslím, že toto není příliš pravděpodobná varianta,” řekl Výborný na dotaz Novinek, zda je možné novelu stáhnout, vyhovět kritikům a provést v ní změny a následně později projednat ve standardním procesu.

Poslanci totiž v případě vrácení zákona ze Senátu už nemohou předlohu nijak upravovat, žádné zapracování připomínek ani vypuštění kritizovaných částí se tak konat nebude. Zákonodárci pouze přehlasují veto a schválí novelu v tom znění, v jakém prošla Sněmovnou poprvé.

Ve Sněmovně obstrukce, před ní demonstrace

Spornou vládní novelu pandemického zákona koaliční poslanci koncem ledna protlačili Sněmovnou, předcházela tomu diskuse trvající zhruba 35 hodin. Jednání provázely obstrukce ze strany opozičního hnutí SPD i demonstrace před budovou Sněmovny. Ve čtvrtek pak novelu po zhruba osmihodinové diskusi odmítnul Senát, čímž se vrátila zpět poslancům.

Předloha mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a umožní posílat lidi do karantény či izolace také krátkou textovou zprávou. To kritizovali jak někteří poslanci, tak i senátoři. Kromě toho se třeba senátorům nelíbilo ani přikazování karantény po návratu z rizikových zemí. Nesouhlas zazníval také směrem k projednání předlohy ve stavu legislativní nouze, tedy bez standardní doby na podrobnou diskusi.

Aktuálně platný zákon by měl platit do 28. února, novela jej měla prodloužit do konce letošního listopadu. Vláda tak musí do konce února novelu znovu protlačit a přehlasovat rozhodnutí Senátu. To by měla stihnout i s časovou rezervou pro prezidenta Miloše Zemana, který musí předlohu podepsat. O víkendu již avizoval, že tak učiní. „Pro nás je deadline známý,” dodal předseda lidoveckých poslanců.

Prioritou nyní rozpočet

Podle Výborného ovšem další hlasování o této normě nemusí být na programu už následující týden, ale třeba až ten další. Prioritou pro vládu je totiž v současnosti státní rozpočet, jemuž by se zákonodárci měli věnovat právě příští týden.

„Příští týden je jedna z možných variant, nutně to být nemusí. Může to být i ten další týden. Musíme najít takové řešení, které neohrozí projednávání státního rozpočtu, to je priorita. Ve středu odpoledne musí zasedat rozpočtový výbor a v pátek od 9 hodin musí proběhnout první čtení státního rozpočtu,” přiblížil Výborný. Jasněji by mělo podle něj mělo být v pondělí či úterý.

Čekají se další obstrukce

Výborný očekává, že opětovné schvalování budou provázet další dlouhé obstrukce. „Bohužel je to téměř jisté, protože slyšíme hlasy opozice, a hlavně hnutí SPD. Musíme ale velmi pečlivě dbát na to, aby byl dodržován jednací řád,” míní Výborný.

Kdyby pandemickou novelu Sněmovna, kde mají vládní strany pohodlnou většinu 108 hlasů, nestihla projednat, protiepidemická opatření vyhlášená na jejím základě by přestala platit. To by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mohlo mít kritické dopady na zranitelnou seniorní populaci, do níž se v poslední době dostala varianta omikron.