Příští svátky už budou normální, věří lidé z jihomoravských obcí, kde se prohnalo tornádo

„Jeden byl například asi tři týdny ve skladě, kde neustále přijímal a vydával materiál, další se staral o potravinovou pomoc, jiný servisoval elektrocentrály. Prostě každý svým dílem přispěl k tomu, že jsme to zvládli. Byli to lidé, kteří nebyli vidět, ale bez nich by to tady nefungovalo,“ měl jasno Babisz.