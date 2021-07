Přísné Česko blokuje návrat cizincům s dlouhodobým pobytem

Občané států, které ministerstvo zdravotnictví zařadilo na seznam „černých“ zemí s extrémním rizikem, se nesmějí vrátit do Česka, i když mají povolení k dlouhodobému pobytu. Vyplývá to z ochranného opatření, jež ministerstvo vydalo 29. června. Mnohým lidem, kteří v ČR bydlí a pracují či studují, to způsobilo nečekané komplikace.