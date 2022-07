Prezidentem chce být i exsenátor Michálek. Z Hradu chce podporovat výstavbu bytů

Zákon ukládá každému uchazeči o prezidentský úřad sesbírat 50 tisíc podpisů od občanů, nebo od 10 senátorů či 20 poslanců. Michálek nevyloučil, že se na bývalé kolegy v Senátu obrátí. „Ono to funguje tak, že zákonodárci jsou otevřenější jednání, když vidí nějakou dílčí podporu. Teď jsem ve fázi sběru podpisů od občanů. Uvidí se v horizontu dvou až tří měsíců, jaký ten počet bude,“ doplnil Michálek.

Peníze na kampaň, která je ze zákona zastropovaná na 40 milionech pro první a 10 milionech pro druhé kolo, chce shánět mezi drobnými dárci. „Určitě je nějaká síť lidí, která mi přispěje. Ale nedovedu odhadnout, jaká bude výše příspěvků. To je také faktor, který mé finální rozhodnutí ovlivní,“ dodal Michálek.

Na svém webu se snaží voliče přesvědčit k podpoře svými zkušenostmi z prostředí bankovnictví a justice, jakožto oblastí, do kterých hlava státu nejvíce zasahuje.

„Dvacet osm let sloužím naší zemi, Vám občanům. Lidem okradeným ve fondech jsem pomohl navrátit dvě miliardy korun, opakovaně jsem veřejně upozornil na korupci a krádeže. Měl jsem možnost přijmout úplatek 160 miliónů korun. Odmítnul jsem a z funkce byl jsem odvolán. Šest let jsem pracoval v Senátu a politika mě neušpinila. Naopak. Pomohl jsem k prosazení několika protikorupčních zákonů. Pomáhal jsem lidem, kteří byli šikanováni za to, že chránili majetek nás daňových poplatníků,“ píše Michálek.