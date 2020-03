Přes hranice budou od soboty smět jen pendleři s platným razítkem

„Od půlnoci 21. března 2020, tedy v noci z pátku na sobotu, nebude do hraničí vpuštěn nikdo kromě těch, kdo budou mít potvrzení. Dostanou knížku přeshraničního pracovníka. To je v podstatě kus papíru, na který budou policisté dávat razítko při výjezdu i příjezdu,“ sdělil na tiskové konferenci po jednání vlády ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Vládní opatření podle Hamáčka nedodržují ani někteří pendleři. Ti by totiž měli chodit pouze do práce. Kromě cesty do ní by neměli vycházet z domu. „Možnost našich občanů jezdit do zahraničí je velkou mezerou v karanténních opatřeních,“ podotkl Hamáček.