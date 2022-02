I Fiala má svoje Čau, lidi. Zveřejnil první díl

„V uvozovkách pomáhají těm, kteří to ani nepotřebují,” komentoval Fiala. Jeho vláda místo toho jako řešení zavedla rozšíření dávky na bydlení. „Ty dávky jsme upravili tak, aby byly pro tento případ využitelné,” řekl.

Fiala se ve videu věnuje také dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. „Je tu zbytečné zdržení. Již předcházející vlády mohly spustit tendr na dostavbu Dukovan. Rozhodli jsme se, že to musíme udělat prakticky okamžitě. Jsme připraveni během několika týdnů zahájit tendr na dostavbu,” uvedl.

Předseda vlády zmínil i narůstající inflaci, ze které mimo jiné obvinil dřívější vládu premiéra Babiše. „Je to způsobené mimo jiné i tím, jak hospodařila přechozí vláda. Já jsem Andreje Babiše varoval, on říkal, že straším,” prohlásil.

Vítěz tendru na Dukovany by mohl postavit další tři jaderné bloky

Vítěz tendru na Dukovany by mohl postavit další tři jaderné bloky Ekonomika

Lidé podle něj narůstající inflací pocítí na svých úsporách. „Musíme mít protiinflační rozpočet, který nemá tak vysoký deficit. Je to ale běh na dlouhou trať,” nastínil řešení.

Na závěr videa pak také uvedl, že mu bude v premiérské pozici chybět řízení auta. „Baví mě řídit, ale není to slučitelné s funkcí premiéra. Já to chápu, ale řízení auta je něco, co budu jako premiér postrádat,” řekl.