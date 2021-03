PŘEHLEDNĚ: Povinné testování nově i na úřadech

Od středy 17. března nesmí bez negativního testu na covid na pracoviště zaměstnanci úřadů s 50 a více pracovníky. Úřady se na povinnost připravovaly od 10. března. Zaměstnanci by měli test absolvovat jednou týdně. Příští týden by měla vláda jednat i o povinnosti testování pro úřady do 50 zaměstnanců.