PŘEHLEDNĚ: Pomoc s účty za energie

Stát poplatek odpustí od 1. října do konce roku a po celý následující rok.

Domácnosti, které svítí a ohřívají vodu elektřinou a topí plynem by mohly dostat až 15 tisíc korun.

U domácností, které používají pouze elektřinu, tedy pomocí ní svítí, topí i ohřívají vodu, by měl stát proplatit jednorázovou slevu až 11 tisíc korun.

Týká se domácností i firem, vláda na to předběžně vyhradila 27 miliard korun.

Pomoc při placení účtů za energie poskytuje také tento program od ministerstva práce a sociálních věcí. Podmínkou čerpání příspěvku je, že domácnosti nestačí 30 procent jejích příjmů na pokrytí nákladů na bydlení. V Praze je to 35 procent.

V srpnu by rodiny měly dostat jednorázový příspěvek pět tisíc korun na dítě do 18 let. Nárok na dávku budou mít jen rodiny s ročními příjmy nižšími než jeden milion korun hrubého. Příspěvek ještě musí schválit Senát.