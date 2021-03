Přehledně: Jaké změny v opatřeních schválila vláda

Při návštěvách pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči nebudou muset předložit platný negativní test na covid-19 lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny.

Rozšíří se možnost vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu.

Zbylá opatření vláda prodloužila, a to až do konce nouzového stavu, tedy do 28. března. I nadále tak bude omezené cestování mezi okresy.