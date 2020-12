PŘEHLEDNĚ: Jak se v neděli zpřísní opatření

Česká republika se od neděle 27. prosince přesune opět do nejvyššího pátého stupně protiepidemického systému PES. Zavřít budou muset až na výjimky všechny obchody a služby. Platit bude také zákaz vycházení od 21 do 5 hodin ráno. Opatření platí od neděle 27. prosince do 10. ledna. Novinky přináší nová pravidla přehledně.