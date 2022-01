PŘEHLEDNĚ: Co se mění od pondělí

Do půlky února chce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předložit novelizovanou již platnou vyhlášku o povinném očkování, již schválila předchozí vláda. Podle stávajícího znění by museli mít dokončené očkování do konce února lidé nad 60 let a vybrané profese jako zdravotníci, policisté nebo hasiči.