Před operací musí mít lidé test na covid-19

„Ministerstvo zdravotnictví zatím nevydalo žádné opatření, kterým by ukládalo poskytovatelům lůžkové péče vyšetřovat všechny pacienty na covid-19. Pokud tak nemocnice v současné době činí, aniž by pacient projevoval jakékoliv příznaky onemocnění, dělají to tak dobrovolně, a tedy na vlastní náklady,“ řekla Právu mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.