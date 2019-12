Pražští zastupitelé schválili rozpočet

Dalším důvodem je státem nařízené zvýšení platů zaměstnanců veřejného sektoru, které platí město ze svého. Vliv má také to, že město musí předfinancovat projekty městských částí, které budou následně proplaceny z evropských fondů. Na to má rezervu 300 milionů korun.

Nejvíc peněz z běžných výdajů půjde do dopravy, a to 21,6 miliardy. Do školství půjde 17,65 miliardy. Další tři miliardy půjdou do sociální oblasti a zdravotnictví. V rozpočtu jsou vedeny rovněž jako běžné výdaje peníze, které dává město jednotlivým radnicím na jejich investice.