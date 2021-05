Pražský metronom slaví třicátiny. Jeho provoz stojí 150 tisíc ročně

„Metronom je nádherná ikonická věc. Je smysluplnou náhražkou toho nesmyslu, co tu byl původně. Lidé už ho berou jako součást Prahy,“ říká Pavel Citta, ředitel akvizic Pražské správy nemovitostí. Té letenský metronom patří už od roku 1996.

V roce 2000 byl pražský metronom prohlášen kulturní památkou. Letos je to už 30 let, co se tyčí nad městem a symbolizuje neúprosné plynutí času a varovnou připomínku minulosti. Podle Pavla Citty bude Pražanům odměřovat čas i nadále. „Jsme za metronom rádi, nechceme nic měnit. Doufáme, že spolupráce s městem bude nadále klapat,“ uzavřel.