Pražská ODS torpédovat trojkoalici nebude

„Určitě nebudeme torpédovat celostátní koalici, ale chtěli bychom, aby se spolupráce s TOP 09 promítla i do fungování na pražském magistrátu,“ řekl Právu šéf pražské ODS Tomáš Portlík po pondělním jednání s vedením TOP 09.

Dodal, že je například v úvaze, že by TOP 09 a ODS utvořily na magistrátu společný klub, jako je tomu například v Senátu.

Šéfka pražských zastupitelů ODS Alexandra Udženija uvedla, že Hřiba chtějí odvolat dlouhodobě. „Ale vzali jsme na vědomí, že TOP 09 to dělat nechce. Podmínka pro podporu to není. Respektujeme, co dohodlo předsednictvo,“ podotkla.