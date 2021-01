Právníci: Stížnost senátorů u ÚS narazí

Senátoři napadli zejména to, že prezident Miloš Zeman zákon nepodepsal, ale vrátil Sněmovně , čímž jej podle návrhu patrně omylem vetoval, a dolní komora tak měla o balíčku hlasovat znovu. Podle ústavních právníků ale ÚS stížnost senátorů s největší pravděpodobností smete ze stolu.

„Považuji za velmi nepravděpodobné, že by Ústavní soud tento zákon zrušil. Podle Ústavy zákon přijímá parlament. Prezident má právo tzv. suspenzivního veta. Pokud ale prezident dává najevo, že jeho vůle nebyla zákon vetovat, což vyplývá jak z jeho předchozích vyjádření, tak z odpovědi na dodatečný dotaz předsedy Sněmovny, není možné, aby domnělé a prezidentem popřené veto prezidenta převážilo nad vůlí parlamentu,“ sdělil Právu docent katedry teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr.

Jediný důvod, proč by ÚS mohl podle něj uvažovat o zrušení zákona, by byl jeho nesouhlas s podivnou praxí, kdy prezident zákon ani nevetuje, ani nepodepíše.

„Tohle by možná do budoucna stálo za vyjasnění, ale považuji za takřka vyloučené, že by Ústavní soud chtěl tuto otázku vyjasňovat zrovna na zákonu, který se týká daní milionů daňových poplatníků,“ zdůraznil Wintr.