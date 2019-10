Pravice chystá do voleb koalice, Piráti jdou sami

Rýsovala se i krajská koalice uskupení ProOlomouc, Pirátů a STAN, ale ta nakonec neprošla o jediný hlas v referendu Pirátů. Nakonec se tam dohodli lidovci, zelení a TOP 09.

„V Olomouckém kraji tomu bylo nejblíž, ale vypadá to, že ve všech krajích půjdeme samostatně,“ řekl Právu předseda Ivan Bartoš. Pirátům se do koalic nechce, protože si věří.

Shoda TOP 09 a STAN

„V trendech, kdy naše preference rostou, není pro spojování důvod. Zvláště když chceme do politiky dostat co nejvíc našich lidí,“ dodal Bartoš.

Nejčastěji se shodují TOP 09 a STAN, které k sobě mají historicky blízko. První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla Právu, že v jižních Čechách jednají se STAN a Jihočechy. „Daleko je jednání se STAN na Vysočině nebo v Ústeckém kraji,“ poznamenala.

V Libereckém kraji kandidují Starostové pod značkou SLK a už několikrát tu vyhráli volby. Příští rok na svou kandidátku vezmou i několik členů TOP 09.

Dohoda STAN, TOP 09 a také lidovců je na spadnutí ve středních Čechách.

Lidovci v koalici s místními uskupeními kandidují dlouhodobě v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a za rok to bude podobné.

Podle informací Práva vyjednává o koalicích i ODS, např. v Ústeckém a Moravskoslezském kraji s TOP 09. „Je to věcí každého regionu, tak to historicky fungovalo vždy. Často v tom hrají roli osobní vazby a centrála to nijak ne­ovlivňuje,“ řekl Právu místopředseda ODS Martin Kupka.

Také o vzájemné podpoře v senátních volbách nejvíc mluví lidovci, Starostové a TOP 09. „S lidovci a Starosty se jedná nejlépe. Např. v Královéhradeckém kraji jsou tři obvody a byli bychom rádi, kdyby každá strana nasadila svého kandidáta jen v jednom obvodu, abychom nesoupeřili o stejného voliče,“ řekla Právu Pekarová.

ODS si drží značku

Ve hře je i možná koalice do sněmovních voleb 2021, ale tu politici dali zatím k ledu. „Kdyby byly předčasné volby, tak bychom se na předvolební spolupráci dohodli. Jestli to bude možné v řádných volbách, budu schopen říci až po senátních a krajských volbách,“ řekl Právu předseda STAN Vít Rakušan.

Ten před časem s nápadem na širokou koalici přišel. Od Pirátů dostal košem hned. ODS bere také zpátečku.

„Kdybychom něco takového prosadili, bylo by to silně proti vůli členské základny. Zbytečně bychom nahnali voliče do náruče Klausovy Trikolóry,“ uvedl pro Právo činovník z ODS pod podmínkou anonymity.

Také poslanec ODS Jan Skopeček se vyjádřil spíš skepticky. „Považuji TOP 09, STAN i lidovce za přirozené koaliční partnery. Osobně si ale nemyslím, že případná společná kandidátka znamená automaticky aritmetický součet volebních preferencí,“ řekl Právu.

Společná kandidátka by podle něj mohla některé voliče odradit. „Koordinace, komunikace, neútočení a podobně mezi dnešními opozičními stranami budou nicméně před volbami určitě ku prospěchu,“ dodal.

Společně pro Hrad?

Zástupci pravostředové opozice se sešli před nedávnem i kvůli prezidentským volbám, které by přitom měly být až v roce 2023. „Mluvili jsme o tom, jaký typ člověka, s jakými názory by měl kandidovat a jestli bychom byli schopní se dohodnout, ale o konkrétních jménech to nebylo,“ řekla Pekarová.