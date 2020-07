Praha přidá do covidového programu pro podnikatele 46 milionů

Pražský program měl stejné podmínky jako vládní COVID II. Podnikatelé žádali o bezúročné úvěry od 10.000 korun do 15 milionů či o příspěvek až milion korun na úhradu úroků. Praha za půjčky ručí do 80 procent. Program se vztahoval na malé a střední podniky do 250 zaměstnanců a s ročním obratem do 50 milionů eur.