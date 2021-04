Praha je na tom nejlépe, PES je žlutý

Na Velikonoční pondělí přibylo v Praze 185 potvrzených případů onemocnění covid-19, o 69 méně než v neděli. Nižší denní nárůst zaznamenali hygienici v hlavním městě naposledy v neděli 6. prosince. Minulý týden přitom ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) Pražany přímo osočil za to, že v teplých dnech chodí na vltavskou náplavku bez roušek, a prohlásil o nich, že se neumějí chovat.

Hamáček: Na konci dubna by se mohly otevírat služby či zahrádky

Hamáček: Na konci dubna by se mohly otevírat služby či zahrádky Domácí

PES, který zohledňuje vybraná epidemiologická data, nyní slouží jen jako ilustrace vývoje epidemie. Vláda se systémem, s nímž přišla loni na podzim kvůli orientaci v zavádění koronavirových opatření, už zhruba od začátku roku neřídí, což vysvětluje mimo jiné britskou mutací či přetížeností nemocnic. Plánovala ho upravit, to se ale zatím nestalo.

Pokud by systém platil, lidé by ve žlutém stupni mohli chodit třeba do restaurací či za kulturou. Nyní však platí v celé zemi tvrdý lockdown a vláda zatím opatrně plánuje otevírání škol a konec omezení pohybu.