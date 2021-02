Potřebujeme denní odvozy pacientů, říká lékařský ředitel dvou západočeských nemocnic

Jaká je aktuální situace v sokolovské a ostrovské nemocnici, které společnost Penta Hospitals CZ v Karlovarském kraji provozuje?

Nic se nemění. Uvolní se pár lůžek a ta jsou okamžitě obsazena. Jen v pondělí bylo přes dvacet příjmů. Na úterý bylo připraveno třináct transportů pacientů mimo kraj, které mají být realizovány přes centrální dispečink.

Co se týká sokolovské nemocnice, jedná se o pacienty ze standardních lůžek a dva z lůžek intenzivních. V ostrovské nemocnici jsme měli tři ventilované pacienty na interní jednotce intenzivní péče a ti budou transportováni mimo region. Následná intenzivní péče s uvolněnými třemi lůžky byla obratem obsazena pacienty z ARO nemocnice v Sokolově a nemocnice v Karlových Varech.

Lékařský ředitel Penta Hospitals CZ Jiří Štefan Foto: Slavomír Kuneš, ČTK

Je zajištěný dostatečný přesun pacientů mimo region?

Myslím, že se shodneme v rámci celého kraje. Musí být zajištěný nějaký pravidelný, tedy denní odsun pacientů z nemocnic, abychom mohli přijímat nové z terénu. Je to neskutečný koloběh a příjmy nových pacientů zatím převažují nad odsuny pacientů z nemocnice. Je to způsobené také tím, že klinické stavy pacientů jsou horší, nejedná se o krátkodobé hospitalizace. To je problém.

Nechal jste se slyšet, že šíření nemoci covid-19 je v kraji nekontrolované. Stále to platí?

Je to můj názor vycházející z toho, co vidím jak v ordinaci u svých pacientů, tak v rámci nemocnic, a vzhledem k tomu, jak po desítkách přijíždějí sanitky do jednotlivých nemocnic s novými pacienty, tak se epidemie koronaviru šíří velice rychle. V kraji musí určitě být britská mutace onemocnění.

Horší jsou i klinické stavy a průběhy onemocnění pacientů. Přijímáni jsou pacienti především na lůžka s kyslíkem. Navíc na standardních odděleních s kyslíkem se stává, že část pacientů se tam zhorší a končí v intenzivní péči.

Dokážete vyčíslit, kolik pacientů se přes všechnu snahu nepodaří zachránit?

Každý den jsou nějaká úmrtí v nemocnicích. Týká se to jak pacientů v intenzivní péči, tak na standardních odděleních. Je to zkrátka nyní dennodenní obraz života v nemocnici. Pro personál je to velmi deprimující.

Jak jste na tom v nemocnicích aktuálně s personálem a volnými lůžky?

Vytvořili jsme v pondělí navíc posledních deset možných lůžek pro covid-19 pacienty, které máme ještě zajištěné personálně, ale tím to končí. My víc lůžek nejsme v sokolovské nemocnici schopni uvolnit a zajistit odpovídajícím počtem personálu. Poskytujeme základní akutní péči chirurgickou, porodnickou, iktové centrum a základní interní péči a všechno ostatní již je přeměněno nebo je podřízeno epidemii, včetně následné péče a spojené rehabilitace s neurologií.

Tím, že jsou stavy pacientů těžké a zůstávají zde déle hospitalizovaní, tak ten pravidelný denní odsun a uvolňování lůžek je naprosto nezbytný. Je to stálý koloběh. Přitom vnímáme, že se zhoršuje situace i v jiných regionech, kde na tom mohou být brzy úplně stejně.

Jak je to s nemocností personálu v nemocnicích?

Máme do pěti procent personálu nemocného s covidem a pak máme ještě běžné pracovní neschopnosti, kde se to v součtu pohybuje do deseti procent. To znamená, že personál, který máme v současné době a který zajišťuje péči na stávajících lůžkách, je na hraně. Pokud někdo dál onemocnění a vypadne, tak o to se bude snižovat počet lůžek, která jsme schopni obsloužit. Navíc lidé začínají být velmi vyčerpaní, a to nejen fyzicky, ale i psychicky, protože je to dennodenní, nekončící martyrium.

Pomohlo by vašim nemocnicím, kdyby se zintenzivnil přesun pacientů mimo kraj?

Určitě by toto pomohlo, kdyby se přesuny zintenzivnily. V pátek minulý týden byl proveden větší odsun z kraje a vlastně další jsou až v úterý. Mezitím byl víkend, kdy byly nemocnice opět naplněny po střechu. Kdyby byl odsun každý den mezi pěti deseti pacienty, aby se vytvořila určitá rezerva, tak by to bylo schůdné.

Byl byste pro transport pacientů z nemocnic v příhraničí do německých nemocnic?