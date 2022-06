Pospíšil Čižinskému: Lžeš o mém sesazení, podávám žalobu

Kauza údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP) vyústila i ve spor europoslance a zastupitele Jiří Pospíšila (TOP 09) s lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským. Pospíšil v sobotu oznámil, že podává na Čižinského žalobu za to, že ho na sociálních sítích dal do souvislosti s prosazením jednoho z obviněných Mateje Augustína do představenstva dopravního podniku, což mělo vést k jeho sesazení z funkce šéfa zastupitelského klubu.