Poslanec ANO chtěl řešit Hlubučka, STAN to smetlo. Bylo mi zle, uvedla Schillerová ke kauze

To zvedlo ze židle šéfku poslanců ANO Alenu Schillerovu. „Z toho se nevykecáte. Můžete stokrát vytáhnout Brno, pana (Jiřího) Švachulu, bývalého člena ODS, který přišel do hnutí ANO. Bohužel. Nám to je líto, že jsme si pustili do svých řad takového člověka. Dnes je nepravomocně odsouzen, a je to dobře. Celá brněnská organizace byla rozpuštěna a postavila se znovu,“ obrátila se na Cogana.