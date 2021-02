Poslanci už vymýšlejí bonus pro vítěze voleb. Právě to přitom Ústavní soud škrtal

ANO v minulých volbách získalo 78 mandátů, tedy asi o 15 víc, než by dostalo při přísně poměrném systému. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ve čtvrtek, že by „v zákoně měl být zachován nějaký bonus pro vítěze“.

Tato možnost na jednání komise také zazněla, ale shoda na ní nepanuje. Podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) však tuto představu komise ze stolu nesmetla.

Je ale zjevné, že parlament bude muset najít takovou formulaci, aby na bonus nedopláceli ti nejmenší, jinak by škrty Ústavního soudu neměly smysl a strany by na takové poškozování slabších stran už nepřistoupily.

V Řecku měli 50 křesel navíc, ale zrušili to

Bonus pro vítěze platil například v Řecku. První strana na pásce inkasovala v 300členném parlamentu navíc 50 mandátů. Platilo to ještě ve volbách 2019, ale po reformě zákona byl pro příští volby bonus zrušen.

Sněmovní komise debatovala i o matematickém modelu pro přepočet hlasů na mandáty, který bude spravedlivější. Mohl by proběhnout ve dvou skrutiniích. V prvním kole by se tak mohly podle výsledků z krajů rozdělit mandáty celostátně a ve druhém pak v krajích. Jak uvedla šéfka poslanecké komise Kateřina Valachová (ČSSD), pro přepočet mandátů existuje mnoho variant.

Podle lidovce Marka Výborného není vyloučeno, že by pro koalice mohlo být opět zavedeno kvorum pro vstup do Sněmovny, které ÚS vyškrtl (10 procent pro dvoukoalice, 15 procent pro trojkoalice). Bylo by ale tentokrát nižší.

Lidovecký návrh, který již je ve Sněmovně, počítá se sedmi procenty pro dvoučlennou, devíti pro tříčlennou a 11 procenty pro koalici s více členy. „Je to přiměřené, máme na tom shodu i v rámci koalice Spolu,“ podotkl Výborný i za koaliční partnery ODS a TOP 09.

Jak dodal, vyšší kvorum pro koalice by zabránilo, aby se ve Sněmovně vytvořilo mnoho klubů, což by ztížilo shodu na nějaké většinové a stabilní vládě. To ostře kritizoval ve středu premiér Andrej Babiš (ANO).

Čachry s kraji?

Pro jednotlivou stranu dál platí pětiprocentní klauzule. Kdyby v tomto bodě parlament do zákona nezasáhl, platilo by pět procent i pro jakoukoli koalici.

Volby by se podle většiny členů komise měly konat jako dosud ve 14 krajích, protože jinak by se zkomplikovala příprava již rodících se kandidátek. „Převažoval expertní názor na zachování nynější struktury volebních krajů,“ sdělila Valachová. Do této části zákona ÚS nesáhl.

Ve čtvrtek ale předseda Sněmovny Vondráček po jednání s Babišem nevyloučil návrh, že by se mohlo volit v jednom obvodu, který by tvořila celá ČR. Tuto možnost zmínil ve středu i šéf ČSSD Jan Hamáček s tím, že by to bylo sice nejčistší, ale i nejsložitější.